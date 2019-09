Aasta teenistuskoera omanik: algul sõdisime väga palju

Aasta parima teenistuskoera preemia Aasta Käpp on tunnustus turvalistust tagavatele koertele. Vedurist sai esimene Aasta Käpa laureaat, kolleegid esitasid teda sellele tiitlile suisa 32 korral.

Vedur on Aleksei esimene teenistuskoer, nende koostöö algas kolme ja poole aasta eest. "Saime kokku Tallinna sadamas, anti üle, öeldi, et tegele, palju õnne," sõnas Tartu politseijaoskonna koerajuht Aleksei Junkin ja selgitas, et algul sõdisid nad väga palju. "Algul ei klappinud me kuidagi, ta isegi hammustas mind korduvalt."

Vedur on koos Alekseiga toonud metsast välja kaheksa inimest, üks vanaproua Tartumaalt oli kadunud terve nädala ning selle teo eest saigi koer suure tunnustuse. "Komisjon otsustas nii ja minu jaoks oli see üllatuseks," sõnas Aleksei.