Grete Lõbu tegi koos Tanja Mihhailova-Saarega trenni

"Paljud inimesed ei arva, et tants on sport, kuigi minu jaoks on see väga kõva sport, eriti kui sa tantsid ja laulad samal ajal laval," sõnas Tanja Mihhailova-Saar ja kinnitas, et ühe pikema esinemisega põletab ta kuni 1200 kalorit. "Kui on tavaline bändiga esinemine, siis me ju ei hüppa terve aega ringi, aga ei oska ju ka laval ühe koha seista," mainis ta.

Esinemiste kõrval Mihhailova-Saar lisaks eriti trenni teha ei jõua. "Kui esinemisi ei oli natukene vähem, siis ma poksisin ja laulsin kodus samaaegselt," selgitas muusik ja rõhutas, et see on kõige raskem ja tõhusam harjutus, kuidas arendada võhma laulmise ajal. "Vahel teen kodus ka kergemat trenni, nagu pilatest või venitusi, lisaks käin jalutamas lapsega."

"Ringvaate" stuudios näitas Tanja Mihhailova-Saar ka harjutusi, mida ta teeb viieliitrise Värska kanistriga, saates pidi ta samu harjutusi proovima aga seitsmeliitriste kanistriga. Samu harjutusi proovis järgi teha ka Grete Lõbu