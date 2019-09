Kaire Vilgats autopõlengust: see oli nagu ulmefilm

Kaire Vilgats selgitas "Ringvaates", et ühel hetkel hakkas ta sõidu ajal tundma vinguhaisu. "Esialgu lootsin, et lõhn tuleb väljast, aga siis selgus, et ikkagi mitte," sõnas ta ja lisas, et kui ta auto peatas ja kapoti alla vaatas, siis seal ei toimunud eriti midagi. "Eriti tossu ka polnud näha, aga mingil hetkel hakkas esiklaasi eest õhuavatest vaikselt siiski suitsu immitsema."

"Ma sain aru, et siin on ilge jama ning siis peatuski üks möödasõitja ja ütles, et kuule, su auto läheb põlema kohe," tõdes ta ja kinnitas, et möödasõitja oskas pakkuda kohe ka lahendusi välja, mida ette võtta. "Tema suutis ka autost mõned minu asjad päästa," mainis Vilgats.

Kui auto päriselt leekidesse lahvatas, siis esialgu laulja seda ei uskunudki. "Mida ma ikka teha oskasin, seisin eemal ja filmisin," ütles ta ja nentis, et tol hetkel tundus see nagu ulmefilm. "See ei tundunud reaalne, et mul läheb lihtsalt 2015. aastal valmistatud auto põlema."

Vilgatsi autol oli küll tehtud korraline ülevaatus, kuid tal oli hiljuti juhtunud sama autoga ka avarii. "Mulle sõideti tagant sisse ja mul oli kindlustusele juba kõik info antud, nad lubasid mul senikaua autoga veel sõita, kuni probleemi korda teevad," selgitas ta ja tõi välja, et auto põlengu põhjuseks oli eeldavasti elektrisüsteemide rike. "Mingisugune lühis."

Auto tuleb täielikult maha kanda, sest põlengu tagajärjel ei olnud sealt võimalik midagi päästa. "Istmed on kõik põlenud, see läks väga kiiresti," sõnas ta.