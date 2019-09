Pärnu häälestab end nädalavahetusel valgusfestivali "ÖÖvalgel" lainele

Festival toob kaasa liikluspiiranguid. Reedel ja laupäeval hiljemalt kell 19 sulgetakse autoliiklus Mere puiestee alguses alates Esplanaadi tänava ristmikust, et otse sõitva auto valgus Tallinna väravatele ei langeks. Samuti ei saa Akadeemia tänavalt teatri taga olevale Rüütli tänava lõigule ning Vee ja Pikalt tänavalt Lastepargi ja raekoja juurde ja Munga tänavale keerata. Etenduskohtade lähedal piiratakse tänavavalgustust, et hoonete valgustamine paremini mõjule pääseks.

Teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval tehakse etenduskohtades proove. Reedel ja laupäeval alates kella 18st on avatud Rüütli tänava ja selle lähiümbruse vaateakendel installatiivne kunstinäitus "Näostnäkku", kus vaatajatele jutustatakse läbi videomappingu sürreaalset lugu kummalistest inimestest Madli Lavini maalidel.

Reedel kell 20 algab raekoja ees kümme minutit kestev etendus "Pimeduse valgel", kus omavahel põimuvad videoinstallatsioon, videomapping, varjuteater, kuuldemäng, muusika ja tants. Kell 20.30 on põhjust minna Rüütli 23 asuva Mohri maja juurde, kus etendatakse Kaupo Meieli 12 minuti pikkust lugu Johann Voldemar Jannseni elust.

Kell 21 algab Tallinna väravate juures etendus "Helde puu", kell 21.30 on raekoja, kell 22 Mohri maja etenduse kordus. Kell 22.30 etendub uuesti Tallinna väravate ees "Helde puu", kell 23 raekoja ees "Pimeduse valgel". Päev lõpeb südaööl Tallinna väravate juures algava uue etendusega "Uitaja", mis kestab ligi 20 minutit.

Laupäeval alates kella 18st on taas avatud Rüütli tänava kunstigalerii. Kell 20 algab etendus raekoja, kell 20.30 Mohri maja, kell 21 Tallinna väravate, kell 21.30 raekoja, kell 22 Mohri maja, kell 22.30 Tallinna väravate, kell 23 raekoja, kell 23.30 Mohri maja ja kell 24 Tallinna väravate juures.

Etenduste pikkuseks on enamjaolt 10-15 minutit ja vaatajatel on aega ühest kohast teise liikuda. Ainsana on ligi 20 minuti pikkune üks Tallinna väravate etendustest, "Uitaja", mis mõlema päeva lõpetab.

Korraldajad paluvad külalistel soojalt ja vihmakindlalt riietuda ja kasutada vihmavarju asemel vihmakeepi. Auto võib jätta keskväljakule või kesklinna kaubanduskeskuste juurde, kauplemist festivalialal ei toimu.