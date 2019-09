"Troonide mäng" edestas Emmy auhindade jagamisel draamasarju "Better Call Saul," "Bodyguard," "Killing Eve," "Ozark," "Pose," "Succession" ja "This Is Us".

USA telesarjade parima komöödiasarja naispeaosa Emmy sai pühapäeval Phoebe Waller-Bridge rolli eest sarjas "Kirbukott" ("Fleabag").

Parima koomilise naiskõrvalosa eest pärjati Alex Borsteini, kes mängib sarjas "Suurepärane missis Maisel" ("The Marvelous Mrs. Maisel").

Parima komöödiasarja meespeaosa Emmy tõi ära Bill Hader rolli eest sarjas "Barry". Hader sai sama rolli eest auhinna ka eelmisel aastal.

Parima koomilise meeskõrvalosa eest tunnustati Tony Shalhoubi, kes esineb samuti sarjas "Suurepärane missis Maisel" ("The Marvelous Mrs. Maisel").

"Tšernobõl" ("Chernobyl") tunnistati parimaks lühisarjaks.

Lühisarjade kategoorias valiti parimaks naiskõrvalosatäitjaks Patricia Arquette rolli eest sarjas "The Act" ja parimaks naisnäitlejaks Michelle Williams töö eest sarjas "Fosse/Verdon."