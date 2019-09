Galerii: EKA ees sai autovabal päeval katsetada tuleviku tõukerattaid

Autovabal päeval suleti mootorsõidukitele Eesti kunstiakadeemia esine Põhja puiestee tänav. Selleks puhuks tõid EKA tootedisaini tudengid õppehoone ette aastate jooksul valmistatud tõukerataste prototüübid ja mudelid, mida kõik huvilised said vaadata ja proovida.

Tootedisaini osakonna õppejõu ja tõukerataste prototüüpimise kursuse juhendaja Heikki Zoova sõnul on disaini mõõt inimene. "Tõukeratta funktsioon, konstruktsioon ja ehitus on hästi nähtav, arusaadav ja tema väärtus kasutaja poolt kiiresti mõõdetav. Nendel põhjustel on tootedisaini tudengite üks esimene erialaülesanne aastate jooksul olnud tõukeratas," lausus ta.

Zoova hinnangul paistab sel ajal toimunud märkimisväärne muutus tõukside disainis ja kasutuses teravalt silma linna- ja meediapildis. "Lihtne laste mänguasi on muutunud laia sihtgrupi kõrgtehnoloogiliseks liikumisvahendiks ja digitaalset platvormi kasutavaks ärimudeliks, mis nõuab oma osa linnaruumis ja seniste liikumisreeglite ümbervaatamist. Ilmnenud uued probleemid sisaldavad disainitudengitele ülesannet ja võimalusi ka uuteks lahendusteks. Selliseid katsetusi on näha näiteks elektrisõiduki mudelites, kus lisaks tehnilisele funktsionaalsusele tegeletakse ka teenuse ja kasutajaliidese disainiga," kirjeldas Zoova enese juhendatud kursuse erialaülesannet.