Muusik Jana Levitina: kui sain aru, et oskan mõelda eesti keeles, oli see väga hea tunne

Eestikeelset muusikat kuulab Levitina pigem vähe, kuid tema lemmikute seas on näiteks Vennaskond. Nublu ja NOËP on talle pigem nimepidi tuttavad. "Ma tean neid, aga ma ei ole niimoodi kuulanud," tunnistas Levitina, öeldes, et selle taga on ilmselt inglise- ja venekeelses ruumis üleskasvamine, vahendas ETV saade "Hommik Anuga".

Eesti keele omandas Ida-Virumaal kasvanud Levitina alles täiskasvanuna. "Kui ma tulin koolist, siis ma ei saanud mitte midagi aru eesti keelest, ma ei osanud rääkida," ütles Levitina, et sattus väga hea eestikeelse keskkonnaga töökohta. Vegankokana töötanud Levitinal olid iga päev seinal sõnad, mille ta selgeks pidi saama. "Minu lemmik on kohuke - selles mõttes, et brünett, aga blondiin sees," ütles Levitina.

Tema sõnul on koolide probleem see, et seal ei ole praktikat, sest kuigi eksamid läksid tal hästi, ei osanud ta ikka eesti keelt rääkida. Nüüd on Levitina uhke, et valdab eesti keelt. "Mingi hetk ma sain aru, et ma oskan mõelda eesti keeles ja see on väga hea tunne," lausus Levitina.

Levitina ütles, et tema ei tunne end Eestis elades venelasena. "Ma ei saa öelda, et ma olen eestlane, sest ma ei ole selles kultuuris niimoodi kasvanud, ma ei tea eesti muusikat, eesti kirjandust, ma ei vaata väga Eesti saateid, aga samas ma elan siin, mulle meeldib siin ja ma tunnen, et ma olen natuke eestlane. Samas ma olen kasvanud vene kultuuris, aga ma ei ole Venemaal kasvanud, ma ei saa öelda, et ma olen venelane," selgitas Levitina.

Levitina sõnul on ta bändis ainus, kes usub, et haridus peaks juba maast madalast olema eesti keeles. See, kuidas vene noored Eestisse suhtuvad, sõltub Levitina sõnul nende vanematest, sõpradest ja koolist. "Ma olen ise märganud, et ma näen mingeid noori tänaval Tallinnas, kes ei käitu väga hästi, siis nad on venekeelsed ja see on kurb," ütles ta.

Lemon Trees esitas "Hommik Anuga" saates kaks laulu: