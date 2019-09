Tõnis Niinemets avaldas koduvideo, mille pärast ta naiselt ikka ja jälle noomida saab

Tõnis Niinemets toob lavadele grow-up komöödia ''The Kid", mis räägib laste kasvatamisest ja vanemaks olemisest. Niinemets tunnistas, et nii mõnigi koomiline näide on pärit tema enda elust.

Niinemetsa kodus kasvavad kuueaastane Elli ja nelja-aastane Uku. "Mulle tundub, et isaks olemise juures ei ole nii, et kui ma olen kuus aastat olnud autojuht ja ma ütlen, et mul on nüüd liikluskogemus, laste kasvatamine ei ole võrdne," ütles Niinemets ETV saates "Hommik Anuga", et ei pea ennast kogenud isaks.

Niinemets tõi näiteks halenaljaka video omaenda kodusest pühapäevahommikust, kus ta Uku õnnetu pealöögi järel koleda häälega naerma puhkeb. "Kuidas peaks reageerima üks õige lapsevanem, on see, et kas sa said haiget, kõik on hästi. Aga mina, nagu ikka, ei suuda ju naeru pidada, kui keegi kukub või midagi ära lööb," naeris Niinemets, et on hiljem selle video pärast oma naiselt ikka noomida saanud.

Niinemets ütles, et räägib uues komöödias väga palju endast ning on pidanud ka abikaasale selgitama, kui palju nende elust lavalaudadele jõuab. "Ta ikka aeg-ajalt küsib, et palju sa meie elust seal räägid, aga ma ikka rahustan teda, et see on ikkagi teater," ütles Niinemets. Ta lisas, et tema taga on viieliikmeline tiim, kes kõik on lavastuse sünniks oma kogemusi jaganud.

"The Kid" esietendub 27. septembril.