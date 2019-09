Liigesehaigust põdeval Moonil täitus tele-eetris kaks südamlikku unistust

"Kui ma hommikuti käin, on mul valus - põlvedes, kätes ja liigestes," kirjeldas Mooni haigust, millega kaasneb krooniline liigesepõletik, vahendas ETV saade "Hommik Anuga".

Heategevusfond Minu Unistuste Päev aitas Mooni unistustel täituda, viies tüdruku kokku oma lemmiklaulja Liis Lemsaluga. "Hommik Anuga" saates täitus ka Mooni unistus televisiooni pääseda ning kohata kedagi, kellel on sama haigus.

Anu Välba viis Mooni kokku Tartu tüdruku Kristelle Karuga, kes samuti juveniilset idiopaatilist artriiti põeb. "Mul pole praegu sellist sõpra aga tahaks," ütles Mooni enne Kristellega kohtumist.

Kristelle tõi Moonile omatehtud kaisuka ja koti. Üheksa-aastane Kristelle on osav õmbleja ja unistab täiskasvanuna modelliks saamisest. "Ma olin ema tööjuures ja nägin, kuidas ta õmbleb. Mul oli seal nii igav ja mõtlesin ühel päeval, et tahan ka õmmelda, sest see oli nii huvitav," selgitas tüdruk.

Kristelle ütles, et temal on samuti Mooniga kohtumise üle väga hea meel ning ta loodab Moonile õmblemist õpetada. "See on päris mõnus töö ka, kui sa vahepeal õpid uusi asju," ütles Kristelle. Mooni sõnul oleks Kristellega koos tore süstimisel käia.