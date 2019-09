Jennifer Lopez taaskandis ikoonilist kleiti, mis pani aluse Google'i pildiotsingule

Kuigi Google sündis juba 1998. aastal, ei olnud otsingumootoril siis veel nüüd ülipopulaarset pildikataloogi. Piltide otsingusüsteem sündis alles 2001. aastal, aasta pärast Grammyde auhinnagalat, kus Lopez ikoonilise kleidiga üles astus, vahendas BBC.

Google'i kaasasutajad Larry Page ja Sergey Brin otsustasid pärast menuka otingumootori sündi, et inimestel on vaja lihtsat otsinguvõimalust ka piltidele. "See vajadus tekkis 2000. aastal Grammy auhinnagala ajal, kus Jennifer Lopez kandis pilkupüüdvat rohelist kleiti. See oli populaarseim otsingusõna, mida me olime seni näinud," selgitas endine Google'i juht Eric Schmidt.

50-aastane Lopez kandis Versace moemaja rohelist kleiti esmakordselt 2000. aasta veebruaris Grammyde ajal. Ikoonilist kleiti sai taas näha Versace 2020. aasta loomingut tutvustaval moeshowl, kus Lopez ikoonilises kleidis taas avalikkuse ette astus.

Moeshow taustaks mängis Lopezi 2001. aasta laul "Love Don't Cost a Thing" ning seintele kuvati Google'i pildiotsing.