ADC* Eesti disainiauhinna Grand Prix pälvis Ken Oja

Sel aastal esitati ADC*Eesti disainiauhindade konkursile kokku 355 tööd, mis on läbi aastate rekord ning nendest 152 valiti seitse professionaalse žürii poolt edasi finaali.

Aasta disaineriks krooniti Velveti disainijuht Kristian Kirsfeldt. Kirstian on juba aastaid oma ala üks säravamaid tähti ja auhinnatumaid tegijaid olnud. Tema poolt loodud keskkondades on hea kogemuse saanud sadu tuhandeid inimesi pea iga päev.

Noore püssi tiitli pälvis Hans-Erik Põldoja, kes on disainer ja partner disainistuudios BYNEW. Žürii hindas Hans-Eriku tööde puhul ühtlast kõrge kvaliteediga taset, sõltumata meediumist.

Peaauhind Grand Prix läks sel korral Ken Ojale ''More Active Than You'' foto eest, mida kasutati Eesti haigekassa poolt korraldatud liikumiskampaanias.

Väärt paberi auhinna vääriliseks hinnati Valter Jakovski (Ruum 414) poolt kujundatud Tartu kunstimuuseumi näituse "Pallas 100. Kunstikool ja kultus" kataloog.

Lisaks otsustati pärjata Eesti disaini suurkuju Tõnu Sood auväärse eriauhinnaga Prillitoos 2019. Tõnut võib pidada revolutsionääriks Eesti graafikas, tüpograafias ja ajalehtede- ning raamatukujunduses.

ADC* Estonia juhatuse liikme Piia Põldmaa sõnul on Eesti disainimaastik läinud kirjumaks ja rikkalikumaks ning tase on kõvasti tõusnud. Kui varasemalt on olnud aastaid, kus auhinnatute hulgas domineerivad paar tugevat disainibürood, siis nüüd on nende kõrvale tekkinud terve hulk väikeseid büroosid, stuudioid ja vabakutselisi, kes pakuvad samal tasemel tööd. Ainuüksi see on tema sõnul positiivne märk, et 23 kulda läksid sel korral kõik 17-le erinevale büroole.

ADC*Eesti (Art Directors Club Estonia) disainiauhinnad annab välja auhindu graafilise disaini ja veebidisaini valdkondades ning võidutööd konkureerivad tuleval aastal Barcelonas ADC*Europe auhindadele. ADC*E Eesti Disainiauhindu korraldab ADC*E Eesti, koostöös Eesti Disainikeskusega. Sündmust toetab Eesti kultuurkapital.