Mänguasjamuuseumis kerkib linnameluga legolinn

Teatrisaali kerkib Lego linn töötavate karussellide, sõitvate rongide ja linnameluga ja vaadata saab täiskasvanud legomeistrite loomingut.

Legomaaniat korraldab täiskasvanud legoharrastajate klubi EstLUG koostöös Tartu mänguasjamuuseumiga.

Ühe korraldaja Triin Põllmaa sõnul soovitakse näidata nii lastele kui ka täiskasvanuile, et Legodest ehitamise maailma võimalused on piiritud. "Loovus, osavus ja püsivus on üliolulised lapse arenguks. Peenmotoorika ja mitmemõõtmelise mõtlemise areng on Legodega mängides lisaboonuseks," selgitas Põllmaa.

Legomaania toimub 21. ja 22. septembril. Laupäeval saab Legomaaniale kaasa elada kella 11-17, pühapäeval kella 11-15.