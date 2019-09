Edgar Valteri haruldased joonistused ilmusid välja kapi otsast

Armastatud lastekirjanduse illustraator Edgar Valter oleks 21. septembril saanud 90-aastaseks. Valter on Eesti lastekirjandusse toonud Sipsiku ja Naksitrallid, kes on aastate jooksul palju arenenud.

Valteri loomingust on filmina kinolinale jõudnud nii Naksitrallid kui ka Kunksmoor, Sipsiku filmi võib oodata jaanuariks, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"Sipsik" sündis 1961. aastal "Tähekesest". Tänapäeval tuttava Sipsiku lõi Valter 1980. aastatel, varem oli Sipsik küll roheka, küll tumepruuni varjundiga.

Kuigi Valter lõi karakterid alati omas ajas ning originaale ei säilitanud, ilmusid haruldased Edgar Valteri originaaljoonistused välja luuletaja Ellen Niidu kapi otsast. 1967. aastal pidi Niidu luulekogu ilmuma Soomes, kuid kuna luulekogu teadmata põhjustel siiski välja ei tulnud, jäid joonistused ootama aega, kui need piltidena avalikkuse ette tuuakse.

Keskkoolitunnistuse puudumisel ei õppinud Valter illustreerimist kunstikoolis, vaid õppis ise. Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone ütles, et sellest hoolimata on Valter olnud eeskujuks paljudele noortele kunstnikele. "Tänased illustraatorid on väga palju saanud tõuget ja illustratsiooni Valterist," arutles Soone.