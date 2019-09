Ott Kiivikas: "Rambo" pani miljonid inimesed trenni tegema

Kulturist Ott Kiivikas käis vaatamas kultusfilmi "Rambo" viiendat osa "Rambo V: Last Blood" ning ütles, et võitlusstseenide kõrval on seal ka õpetlik sisu.

"Rambo" esimene osa linastus 1982. aastal, viies osa jõuab kinodesse 37 aastat pärast seda. Peaosaline Sylvester Stallone oli esimese filmi linastudes 36-aastane, praegu on mees 73-aastane, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Kiivikas ütles, et filmis on helgeid hetki, mis toovad pisara silma, aga ka palju vägivalda. "Kilekotiga lämmatamine on unejutt selle kõrval, mis seal toimub," rääkis Kiivikas, rõhutades, et film on alla 16-aastastele õnneks keelatud.

Samas tõdes Kiivikas, et näitlejad nagu Arnold Schwarzenegger ja Sylvester Stallone on pannud miljonid inimesed üle maailma trenni tegema. Nii ka tema enda.

""Rambo" pani noored trenni tegema, see oli üks hea põhjus. Kui ma vaatan seda täna, 37 aastat hiljem, vaatan ma, et see 73-aastane härra on ka täna oma vanuse kohta heas vormis. See on inspiratsioon," lausus Kiivikas.

Stallone on Rambot kehastanud neljas filmis, millest eelmine "Rambo" linastus 2008. aastal.