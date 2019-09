Gert Kiiler kultussarjast "Sõbrad": näitlejad ei teeninud ilmaasjata miljon dollarit osa pealt

Kiiler ütles ETV saates "Ringvaade", et "Sõprade" fenomeni taga on sõbralik stsenaarium. "Ta võimaldab samastuda ja sa tahaks tegelikult nende sõprade hulgas olla," selgitas Kiiler.

Kiiler ütles, et sama taktikat püüdis ta kasutada ka "ENSV-d" kirjutades, kus pole samuti ühtegi pahatahtlikku tegelast. "Sõbrad" on Kiilerile ka seriaalide sisu osas inspiratsiooni andnud. "Tihtipeale on see, et ma olen avastanud pärast, kui ma vaatan "Sõpru" uuesti, et tegelikult põhi on sealt. See ei tähenda üks ühele kopeerimist," selgitas Kiiler, et alati pole inspiratsioon tulnud teadlikult.

Kiileri sõnul on "Sõprade" edu taga suuresti ka väga head näitlejad. "Kui hästi need näitlejad mängivad, nad ei teeninud ilmaasjata miljon dollarit ühe osa pealt," arutles Kiiler.

Kiiler lisas, et tegelikult lõpetas "Sõbrad" õigel ajal. "Ring sai täis, kaua sa ikka venitad. Ma olen ise selle poolt, et asjad tuleb õigel ajal ära lõpetada," tõdes Kiiler.

"Sõbrad" olid eetris kümme aastat, 1994.–2004. aastani.