Heast rollipakkumisest ära öelnud Mihkel Rauda kutsutakse uude filmi

Raud kirjutas septembri alguses sotsiaalmeedias, et talle pakuti rolli Eesti uues komöödiafilmis "Ükssarvik", kuid ta loobus sellest, arvates, et tegemist on perspektiivitu tudengifilmiga. "Ükssarvik", milles mängivad peaosi Liisa Pulk ja Henrik Kalmet, on teeninud paljude kinokülastajate poolehoiu ning Raud avaldas, et kahetseb nüüd otsust.

Filmi režissöör Rain Rannu avaldas Raadio 2 "Reede hommikus", et Rauale pakuti ingelinvestor Kuuse rolli. "Mis filmis on Anti Kobina kehastada ja minu meelest Anti teeb seda suurepäraselt," lausus Rannu.

Raud ei pea aga kurvastama, sest Rannu sõnul tehti talle uus rollipakkumine filmi "Kiik, kirves ja igavese armastuse puu", mille taga seisavad Meel Paliale ja Urmet Piiling.

"Mihklile me tegime kohe pakkumise olla kandvas või ühes rollis ühes meie järgmises noorte kuttide poolt tehtud filmis "Kiik, kirves ja igavese armastuse puu". Kui Mihkel selle vastu võtab, siis näeme varsti taas Mihklit ekraanil," avaldas Rannu.

Seni teatakse Mihkel Raua säravaimat filmirolli aastast 1981, kui Raud astus legendaarses "Keskpäevas" üles poisina nimega Riho.