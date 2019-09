Jätkame sügisel R2 õhtuse vööndi uute saatejuhtide tutvustamist. Esimesena on puldis Kaspar Viilup saatega "Garaaž", mille avasaade on Raadio 2 eetris 28. septembril kell 21.00.

Mis saatega on tegemist?

Kui vaadata Raadio 2 õhtuse vööndi programmi, siis on ilmselt raske leida mõnd teist raadiojaama maailmas, mis kataks nii laiapõhjaliselt ära erinevad muusikalised nurgatagused. Sobrades ise pidevalt Briti tantsumuusikas, hakkas aga tunduma, et seda suunda võiks veel rohkem esile tõsta. UK garage'is ja sealses bassimuusikas on peale tulnud värske uuenduslik laine tegijaid, kelle tegemised löövad aina tihedamini pahviks. Seega: saab kütet, aga vahel keeran pöörded ka veidi maha.

Kuidas leiad uut muusikat?

Tänu tööle ERR kultuuriportaalis on iga päev põhjust (ja ka võimalus!) tuulata läbi kõikvõimalikku uut muusikat ning neid kanaleid, kust värsket kraami avastan, on palju. Alustades muusikaportaalidest ja -väljaannetest ning lõpetades erinevate playlist'idega, mida pidevalt jälgin. Muidugi tuleb katsetada ka uusi albumeid, mis kasvõi lihtsalt nime pärast tähelepanu tõmbavad. Ühte konkreetset kanalit seega pole, pigem igalt poolt kust võimalik.

Kes on sinu iidolid?

Otseselt ei ole kunagi vaadanud kedagi kui enda iidolit. Kui üldse, siis juba lapsest saadik olen ogara vaimustusega jälginud Raadio 2 tegijaid ja mõelnud, et küll nad on ägedad. Seega võib vist öelda, et natukene nagu miniunistuse täitumine, et nüüd ise nende inimeste sekka kuulun!

Kas ise raadiot kuulad? Kui kuulad, siis mida?

Varem mainisin kõiki neid kanaleid, kust uut muusikat avastan, kuid kahjuks on raadio jäänud selles tabelis pigem tahapoole. Tõsi, juba aastaid on mõned Raadio 2 saated, mida pidevalt kuulan ("Vibratsioon", "Jazzitup", "Haigla Saade", "Muusikanõukogu") ning kui üldse raadio peale satun, siis ikka R2. Vahel ka IDA Raadio, kus on ka mitmeid huvipakkuvaid saateid.

Ausalt öeldes tahaks isegi tihedamini kuulata, aga huvipakkuvat muusikat on nii palju, et lihtsalt ei jõua...

Vinüül, CD, mälupulk, arvuti või miski muu? Miks?

Olen läbi ja lõhki digi. Kodus on küll hunnik CD'sid ja ka üksikud vinüülid, kuid eelistan digiformaati juba aastaid. Kõige mugavam ja arvestades seda, et aasta jooksul käib klappidest-kõlaritest läbi sadu albumeid, siis ei jõuaks seda kogust eales koju majutada.

Plaat, mille võtaksid kaasa üksikule saarele? Miks?

Kuigi kandidaate oleks mitmeid, siis ilmselt ikkagi Burial "Untrue". Briti tantsumuusika kvintessents, mille avastan iga paari aasta tagant uuesti ja leian sealt veel sada uut asja, mida varem kuulnud polnud. Lisaks oli see plaat täielik kosmos 2007. aastal ja ega ta pole praegu maisemaks muutunud. Ma pole isegi kindel, kas meie maailm kunagi sellele plaadile üldse järgi jõuab.

Viimane plaat, mille ostsid?

Üha harvemini satub füüsilisi plaate näpuvahele ja kui üldse, siis on need kas kunagised suured lemmikud või need paar plaati käimasolevast aastast, mis ikka üliväga meeldivad. Ilmselt oli näpu vahel viimati promona tulnud räppar Robert Lõvi album "Ainult udu".

Viis lugu, milleta ei kujuta enda elu ette?

Jamie xx "Loud Places" - Jamie xx'i debüütplaadi "In Colour" suurim hitt, mis on alates esimesest kuulamisest pugenud kuskile südamepõhja ja ega teda sealt välja ei murra. Võib vist öelda, et lemmiklugu.

Goldie "Inner City Life" - Ühe Briti tantsumuusika pärli pidin ka ikka siia vahele mahutama. Goldie lõi oma debüüdil "Timeless" midagi nii ilusat, et siiani imestan igal kuulamisel.

Claire's Birthday "Venus" - Vaiko Eplik on pärast Claire's Birthday lõpetamist avaldanud üle kümne albumi, aga "Venus" jääb ikkagi tema parimaks looks. Lugu, mis peaks kuuluma maailma indie-paremikku.

Gnarls Barkley "Crazy" - Parim poplugu läbi aegade ja ei usu, et keegi seda kunagi ületada suudab.

Modjo "Lady (Hear Me Tonight)" - Ilmselt oli just french house see žanr, mis mind tantsumuusika juurde viis. Imeilus lugu eile, täna ja homme, suveplahvatus ka keset süvatalve. Selle looga on tegelikult kokku laulatatud Stardust "Music Sound Better With You", võimatu on ühte teisele eelistada.

Lugu (või plaat), mida oled alati vihanud? Miks?

Alates esimesest korrast, kui sattusin kurat-teab-kust kuulma EDM superstaari Martin Garrix megahitti "Animals", olen seda lugu kogu südamest jälestanud. Kuidas on üks muusik suutnud luua loo, mis tekitab minus külmajudinaid ja paneb sisikonna keerlema? Kui kellelgi oleks vaja mind piinata, siis see töötaks liigagi hästi.

Miks peaks sinu saadet kuulama?

Tegelikult ei peagi kuulama. Aga kui Briti tantsumuusika vähegi huvi pakub ning kunagi on meeldinud UK garage, siis võib olla huvitav saada veidi sissevaadet sellesse, mis selle vallas hetkel toimub. Sobib ka koduseks soojenduseks enne peole minekut, sest saade on eetris kord kuus laupäeviti kell 21.00.