Noored Eesti näitlejad rebisid "Ringvaates" särgid puruks

Oktoobris jõuab vaatajate ette Gerda Kordemetsa komöödialavastus "Püksid maha!", mis põhineb Anthony McCarteni ja Stephen Sinclairi komöödial "Ladies Night". "Ringvaates" olid külas näitlejad Kristjan Lüüs, Märt Koik, Silver Kaljula ja Mihkel Kallaste, et selgitada, kui paljaks nad end laval siiski võtavad.

Näitleja Kristjan Lüüs sõnas, et sellistel lavastustes, kus tuleb endal riided seljast ära võtta, tasub osaleda juba pelgalt seetõttu, et elu liiga igavaks ei muutuks. "Tegelikult laval on väga mugav, sa lähed asjaga kaasa," mainis ta.

Kuigi lavastuses "Püksid maha" peavad näitlejad olema tihti ka palja kehaga, siis spetsiaalselt selle jaoks nad end treeninud ei ole. "Me peame olema ikkagi Eesti mehed, meil on isegi kihlvedu, et kes suudab kõige rohkem juurde võtta," nentis Mihkel Kallaste.

Märt Koik on veendunud, et vähemalt mõni inimene tuleb vaatama lavastust ka sisu pärast, mitte ainult paljastatud ihu tõttu. "Selline roll annab võimaluse end proovile panna."