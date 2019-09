Tiit Pruuli Bellingshauseni reisist: antud juhul on meresõidust olulisem see idee, miks sõidetakse

Laeva pardal on 12-liikmeline kirev seltskond, lisaks kapten Meelis Saarlaiule ka üks suurärimees, arhitekt, linnuvaatleja, madrus, kaks last, operaator, merepäästja ning ekspeditsiooni juht Tiit Pruuli. "Nelja tunni kaupa seisame me kõik roolivahis, käime kambüüsis ehk köögivahis, teeme süüa," selgitas ta mererutiini.

"Antud juhul on sellest meresõidust olulisem isegi see idee, mille pärast sõidetakse," ütles Pruuli ja selgitas, et reisi kaudu saab rääkida merest, merekaitsest, mereohutusest ja muuhulgas ka Eestist kui mereriigist. Näiteks õpitakse merel olles ka seda, kuidas üle parda kukkunud inimesi päästa.

Hetkel purjetab Bellingshausen, kui seilab muide kokana peal ka Priit "Wend" Kuusk, Portugalis. Sealt edasi liigutakse Madeirale.