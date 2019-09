Tartus kaunistatakse hruštsovkasid Eesti kunstnike töödega

"Ringvaate" reporter Heleri All uuris, miks on otsustatud Tartus aastakümneid vanu hruštsovkasid Eesti kunstiga ehtida.

1960. aastatest pärit hruštsovkasid teab iga eestlane ja kauni maja auhinda tavaliselt neile anda ei saaks. Tartus on aga sääraseid elamuid viimasel ajal hakatud kasutama hoopis uuel eesmärgil, nimelt lõuendina tuntud Eesti ja lähiriikide kunstnike töödele.

Kuraator Andra Orn kinnitas, et töid tehakse seintele väga erineval moel. "Konkreetselt Mare Vindi põõsad on teostatud šabloonidega," sõnas ta ja mainis, et kuigi algselt tegid nad šabloonid papile, siis see ei töötanud üldse, ning nüüd eelistavad nad hoopis paberit. "Eks ta selline nikerdamine ole."

Praeguseks on Tartus valminud 11 teost kolme erineva kuraatori käe all. "Nemad on aitanud valida konkreetseid töid, kuigi lõpliku valiku teeb ikkagi ühistu ehk hoone ise," sõnas Orn ja rõhutas, et sellised tööd elavdavad linnapilti. "On väga oluline, et avalikus ruumis oleks kunsti ja et me väärtustaks oma kunstnikke."