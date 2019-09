Annabeli isa: esimesed paranemise märgid on juba näha

Annabeli geeniravi läks Ameerikas maksma üle kahe miljoni euro, mis koguti annetajate toel. "Tal läheb väga hästi, ta on palju suuremaks kasvanud ning on ka palju rõõmsam ja tugevam," sõnas isa Ahti Silk ja kinnitas, et see, et nad said kiiresti endale hulga toetajaid, on asja üks pool. "Teine on siis see ravi teostamine ja ravijärgsed tulemused, mida me juba praegu näeme."

"Me sattusime õnnelikku hetke, ju see oli nii määratud," sõnas ta ja selgitas, et umbes nädal enne seda, kui Annabel sai oma diagnoosi, avaldati Ameerikas selle ravimi uudised. "See oli nagu kokkulangevus, tohtrid olid väga meie poolt just niipidi, et Annabel peab selle ravi saama."

Samuti selgitas ta, et kuigi ravim oli erakordselt kallis, ei hoitud seda kuldses puuris ega mõnes muus erakordses kohas. "See oli kapslis ning spetsiaalse aparaadi ning veenitilgutiga seda manustati," mainis Silk, lisades, et kalliks teevad selle ravimi pikk eeltöö ja väljaarendamise protsess. "Sellega ravimiga on töötatud juba kümmekond aastat."

"Selle rohu manustamisele eelnes hästi põhjalik kontroll, kõigepealt enne ravi saamist tehti Annabelile palju kõiksugu proove," tõi ta välja ja kinnitas, et ravi protseduur kestis umbes poolteist tundi. "Lõpuks kulus selle peale aga terve päev, sest meeskond oli päris suur ja toiminguid palju."

"Meie jaoks on õnnepäevad need, kui Annabelile kasvõi mõni väikene asi tuleb juurde," tõdes Silk ja rõhutas, et rohu toimel on läinud tema käte ja jalgade liigutused aktiivsemaks. "Kere hoidmine ja keha valitsemine on läinud paremaks, samuti on kopsu ümbermõõt kasvanud," sõnas ta.

Annabeli isa loodab väga, et ravi ikkagi toimib ning mingeid tagasilööke ei tule. "Siin oli ajakriitiline selle ravi saamise kiirus, veelkord tänud Eesti rahvale, kes nii kiiresti suutis annetuste näol meid sinna ravile aidata," mainis ta ja tõi välja, et diagnoosist kuni ravile saamiseni läks üks kuu.