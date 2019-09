Vaino: mõistan neid, kes on Tartu ülikoolis käies selle andunud fännid

"Ma olen avastanud enda jaoks väga-väga palju, milline on Tartu ülikooli jälg Eesti ühiskonnas ja mõistan neid, kes on Tartu ülikoolis käies andunud fännid. Tartu ülikool on sisuliselt Eesti elu ja Eesti edu back office. Kõike seda, mida me enda ümber näeme, ei oleks tõenäoliselt sellisel kujul olemas, kui ei oleks tehtud otsust avada rahvusülikool eestikeelse ülikoolina," ütles Vaino ETV-le.

Sari on sulam põnevatest ülikooliga seotud persoonidest, maailmatasemel teadustööst, dramaatikaga täidetud ajaloost, kultuuri- ja tudengielust ning paljust muust.

Vaino ütles, et üks saade toob vaatajate ette aastatuhandete taguse loo. "Seda lugu saab rääkida seetõttu, et arheoloogid on välja kaevanud inimeste luud. Nendest luudest leitakse DNA," avas Vaino veidi loo tagamaid.

Vaino tõmbas loo huvides selga skafandri, läks vana DNA uurimise laborisse ja nägi sõna otseses mõttes, kuidas ühe hamba küljest võetakse proovid, mille seest DNA üles leitakse. "See oli hinge kinni panev hetk, sest sõna otseses mõttes seal, selle laua taga tehti väikest tööd, mis annab pärast uurimistulemuste selgudes meile väga palju rohkem teada meie enda päritolu ja eellaste kohta," oli Vaino elevil.

"Rahvusülikooli sajand" stardib ETV-s pühapäeva õhtul alates 15. septembrist. Kokku on eetris 12 saadet.