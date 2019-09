"Lasnagorski" tunnustati Moldovas toimunud rahvusvahelisel telefestivalil

Festivalist võttis osa 12 riiki, nende hulgas Venemaa kuulsad telesarjad Boris Hlebnikovi "Tavaline naine" ja Semjon Slepakovi "Kodune vangistus".

"Sarja võttegrupp siiralt tänab rahvusvahelist žüriid tunnustuse eest. Tahaksime uskuda, et tänu sellele näevad sarja ka teiste riikide televaatajad, sest "Lasnagorsk" ei ole ainult Tallinnast või Eestist, see on inimeste suhetest ja oskusest ületada probleeme tavaelus," kommenteeris teleauhinna võitu sarja tegevprodutsent Darja Saar.

Tefi auhind Autor/allikas: Pressimaterjalid

"Lasnagorsk" on esimene Eesti venekeelne telesari eesti-vene pere elust Lasnamäel. Sari esilinastus 2018 aastal rahvusvehalisel filmifestivalil PÖFF. Režissöör on Irina Vasileva, peaprodutsent Jana Pavlenkova, Kinokubrik Production. Osades Vladimir Barsegjan, Macha Polikarpova, Toomas Tross, Anastassia Koleda, Artjom Firsov, Marat Aljautdinov ja Evelina Sakuro.

ТЭФИ-Содружество on Venemaa teleakadeemia korraldatav rahvusvaheline telefilmide festival. Festival korraldatakse alates 2011. aastast. Tänavune festival toimus 16.-19. septembrini.