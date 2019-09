Marek Reinaas Amazonist: arusaamatu, kuidas nii koledat brändi armastatakse

"Tõeliselt kole, ja vabandust, et ma nii ütlen, on üks bränd, mida mingite uuringute järgi peetaksegi maailma kõige väärtuslikumaks brändiks ja see on Amazon. Mul puudub absoluutselt arusaamine, kuidas on võimalik nii koledat asja inimeste poolt armastada," naeris Reinaas "Vikerhommikus".

Reinaas ütles, et tema võtaks Amazoni rõõmuga ette ja looks brändi, mis jutustaks sellest, et tegemist on maailma kõige suurema kaubamajaga. "Kui mina oleksin Amazoni omanik, poleks mul midagi selle vastu, et omada ettevõtet, millel on nii kole logo. Aga põhimõtteliselt ma võib-olla siiski võtaksin ette ja teeksin enese südamerahustuseks ühe sellise logo, mida ma salaja kannaksin südame all taskukeses," lausus Reinaas.

Reinaas ütles, et logo või brändi muutmine on tegelikult libe tee, millele on sattunud ka parimad. 1998ndatel muutus Coca-Cola hetkeks Coke'iks, kuid tarbijad ei tahtnud sellega kaasa tulla. "Juhtub ka kõige suurematel, seal on tähtis õigel hetkel aru saada," ütles Reinaas.

Retro on moes

Coca-Colat peab mees aga maailma tugevaimaks brändiks vahepealsest eksimusest hoolimata. Teise tugeva brändina nimetas Reinaas sigaretiettevõtet Marlborot. "Nii Marlboro kui ka Coca-Cola on saja aasta jooksul kulutanud märkimisväärse hulga raha selle jaoks, et kõik maailma inimesed teaksid, mida punane värv tähendab," ütles Reinaas.

Moodsatest brändidest peab Reinaas edukaks Apple'it. "Vaevalt, et me teame seda, et kui omal ajal Apple'i logo loodi, oli tegelikult üks pilt vanamehest, kes istus õunapuu all ja ootas, et talle õun pähe kukuks. Sellisest vanamehest on saanud tänapäeval kultusese, kus selle telefoni eest inimesed on nõus välja käima 300-400 eurot rohkem kui analoogse konkurendi eest," selgitas Reinaas.

Reinaas lisas, et tehnoloogiamaailmas on üleüldiselt väga tugevad brändid ning sinna sekkumine on väiksematel tegijatel keeruline. Suurimat revolutsiooni elab läbi aga autotööstus, kuigi ka seal püüatkse hoida kinni vanast. Seda tõestab Volkswageni turule toodud elektriline buss, mis meenutab väga 1960. hipibussi. "Retro on moes, sest inimesed armastavad kuidagi minevikus elada," arutles Reinaas.

Reinaas ütles, et ka Eestis on säravaid brände. Linnas ringi vaadates hakkavad tihti silma jalgratturid, kellest ühedel on selja peal suurelt Wolt, teistel Bolt. "Ma arvan, et võib-olla Eesti brändidest viimasel ajal kõige jõulisema sisenemise ärimaailma ja brändimaailma on teinud need kaks kaubamärki, ilma et nad ülemäära palju peaksid selle peale kulutama rohkem, kui et osta jalgratturitele kastikesed selga. See on üks huvitav fenomen," selgitas Reinaas.

Samas tõdes reklaamiekspert, et mõlemad on innovatiivsed ja hästi tehtud brändid.

Kindlasti on Eestis tugeva märgi pannud Reinaasa sõnul maha magusatootja Kalev. "Kui vaadata sellise pilguga, siis enamik maailma riikides kohalik šokolaaditootja on üks kõige armastatum bränd, millega kõigil on oma lapsepõlvemälestused. Eks see Kalev ole ka käinud kändusid pidi, mäletame kõik kräpilugu või kuidas kommi paberi käest kätte ei saa, aga eks me armastame neid komme ikka," lausus Reinaas.