Narvas algab muusika- ja linnakultuuri festival Station Narva

Kuni laupäeva, 21. septembrini vältav festival pakub kolme päeva jooksul rahvusvahelist muusikaprogrammi, ettevõtluskonverentsi, teatri- ja filmiprogrammi ning ekskursioone Narva Veneetsiasse ja Kreenholmi. Station Narva raames avatakse publikule esmakordselt kogu kultuuri- ja ärikeskus LINDA 2.

Teist korda toimuv Station Narva festival algab täna, 19. septembril kell 19 Vaba Lava Narva teatris Vene lavastaja Juri Kvjatkovski dokumentaal-etendusega "Lõhe / Разлом", mis kajastab piirilinnade Narva ja Ivangorodi elanike saatusi Nõukogude Liidu lagunemise järgselt.

Täna õhtuhämaruses kell 21, 22 ja 23 saab uues valguses näha Kreenholmi endist tööstuslinnakut, kuhu EKA vilistlased Veera Gontšugova ja Karl Johanson on festivali ajaks loonud valgusinstallatsiooni "Eilsest tänasesse". Tegu on tunnipikkuse jalutuskäiguga ning soovitatav on riietuda soojalt.

Reedel, 20. septembril algab festival juba kell 10 LINDA 2 kompleksis asuvas loomeinkubaatoris OBJEKT ettevõtluspäeva konverentsiga, mis lahkab produtsentide ja juhtide rolli tehnoloogia- ja loomesektoris. Teiste seas saavad sõna Vene kaasaegse kino klassik Aleksandr Sokurov, auhinnatud filmitegija Johanna Schwartz ning Narva kultuuripealinna kandideerimise eestvedajad. Ürituse lõpetab start-upkomöödia "Ükssarvik" linastus ja kohtumine filmi produtsentidega Vaba Lava stuudiosaalis.

Reede õhtul algusega kell 18 peetakse OBJEKT-is maha ka kohaliku arvamusfestivali BAZAR tuline debatt teemal "Kes vastutab Narva eest?". Arutelus osalevad kohaliku ettevõtluse, linnavõimu ja kolmanda sektori esindajad.

Narva kunstiresidentuuris saab reede õhtul näha EKA animatsiooni osakonnas valminud lühifilmide programmi "Multikultiki I, Light My Fire". Filmiseansile eelneb Priit Tenderi sissejuhatus eesti ja vene keeles.

Kell 20 algavad Station Narva õhtused kontserdid Vaba Lava keskuses ja Ro-Ro klubis. Vaba Lava peaesinejateks on Islandi techno-souli duo GusGus, Šveitsi-Nepaali eeterliku reivi staar Aïsha Devi ning Narva-teemalise singliga "für Oksana" hiljuti ka piirilinlaste pleilistid vallutanud Nublu. Pärast südaööd jätkub muusikapidu Ro-Ro klubis, kus teiste seas kuuleb Jaapani müraroki duot MOJA.

Kell 19, 20, 21, 00 ja 01 leiavad taas aset valgusrännakud Kreenholmis.

Laupäeval, 21. septembril algab festival juba kell 10 narvapärase hommikusöögiga VitaTiim keskuses ja jätkub kell 11 Kreenholmi Jooksu tuules Ida-Virukutsehariduskeskuses, kus NATO esindajate juhendamisel saab omandada oskusi nii ragbimängus kui ka fotograafias.

Laupäeval toimub ka mitu tasuta linnalavakontserti. Kell 13 astuvad Astri keskuses üles Gram-Of-Fun, Narva noortebänd Pale Alison ja kohalikud poeedid. Kell 14 on aeg siirduda tasuta kontserdile Vaba Loome Keskuse aeda (Vabaduse 20) kuulama Moskva gruppi Inturist ja Narva duot Taniya&Ulya.



Kell 14–15.30 toimub Narva kunstiresidentuuris kunstnik Laura Juntuneni kinesteesia töötuba, milles osalejaid juhendatakse oma keha tunnetama läbi aistingute.

Kell 16 algab tasuta kontsert ja solidaarsusavaldus käimasolevale üleilmsele kliimastreigile Narva Veneetsias, kus Londoni dub-punk kooslus Asian Dub Foundation esitab muuhulgas pala "Kursk", mida nad on seni vaid kaks korda avalikult esitanud. Sellega viidatakse nii meie piirkonna vastuolulisele ajaloole kui ka sõjatööstuse poolt maailmale põhjustatud kahjule.

Narva kunstiresidentuuris toimub kell 18 kunstnike Riin-Kärt Ranne ja Juliane Schwarzi kohaspetsiifilise raamatu "Narva – tajuplaneering" esitlus, misjärel saab samas näha teist osa animafilmide programmi "Multikultiki I, Light My Fire".

Laupäevane muusikaprogramm algab Narva linnuse Valgest saalist, kus kell 19 esineb Venemaa neoklassika skene üks rahvusvaheliselt tunnustatumaid tegijaid, pianist ja helilooja Kirill Richter.

Seejärel kulgeb kava taas Vaba Lava keskuses, kus peaesinejateks on päeval "Veneetsias" eelsoojendust teinud Asian Dub Foundation ja Islandi šokiroki bänd Hatari. Ro-Ro klubis esinevad teiste seas võõrustajalinna veteranbänd Absolut-2 ja Soome italo disco duo PEU. Pärast kontserdikava lõppu algab Ro-Ro-s jätkupidu pealinna technoklubi HALL DJ-de saatel.