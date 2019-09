"Ringvaade" tutvustas kõige keskkonnasäästlikumaid autosid

"Meil ei ole mõte vaielda selle üle, kas globaalne kliimakriis on inimtekkeline või mitte, sest meil on reaalselt käepärast võtta variandid, millega me saame säästa keskkonda ja oma rahakotti," sõnas Alan Vahti ja tõi välja, et seetõttu on ka Tallinna lauluväljakul võimalik 19. septembril nende masinate võimalik tutvuda.

Lauluväljakul on väljas näiteks LNG-maagaasil sõitev veoauto, mida saab hetkel tankida hetkel vaid ühes Eesti tanklas Jüris. Samuti saab seal näha lehmasõnnikust ja -silost toodetud gaasil sõitvat autot ning ka täiesti uuendusliku, veisinikul sõitvat masinat.