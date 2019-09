Sass Henno: Harvey Weinsteini jaoks olid naised lihtsalt rämps

Sass Henno kinnitas, et kunagi ei räägitud seksuaalsest ärakasutamisest ühiskonnas. "Naised süüdistasid hoopis iseennast ning nagu filmis ka mitmed ohvrid ütlesid, siis nad panid lihtsalt silmad kinni ja ootasid, et see kiiresti lõppeks," lisas ta ja tõdes, et Weinstein kasutas lihtsalt oma võimu ära ja ütles, et tal on võimalik nende naiste karjäär hävitada.

"See film näitabki, kuidas Harvey Weinsteini elu ja kultuuri juurde käiski see, et kogu aeg on naisi ja neid võibki nii kasutada, naised olid tema jaoks nagu rämps," selgitas ta ja tõi välja, et samal ajal oli Weinsteinil ka pidevalt n-ö ohvri roll. "See on hästi tüüpiline sotsiopaadi käitumine, et see ohvri mask tuleb kiiresti ette, kui sul on vaja teha ohvri nägu."

Henno tõdes, et samal ajal on väga lihtne hakata Weinsteini suhtes empaatiat tundma. "Inimeste psühholoogias on olemas selline karmile isale andestamise võime, tema on see karm vägivaldne isa, kes on väga paljudele haiget teinud, aga osad suudavad talle ikka andeks anda," mainis ta ja tõi välja, et mõnes mõttes on see õige, sest kõiki üle piiri astujaid ei saagi ära. "Aga me peame asju nimetama asju õigete nimedega, sest see mees on sotsiopaat ja vägistaja ning väärib karistust."

"Kui räägitakse tontidest, siis me hakkame tonte nägema, pimedas metsas on ju iga vari hirmuäratav," ütles ta ja lisas, et sama toimub #metoo puhul. "Hästi palju tuleb ühiskonnas pinnale ka seda, kus ei ole olnud kuritegusid, aga õnneks tuleb veel rohkem seda, kus ikkagi on olnud kuritegusid."