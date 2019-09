Arnold Rutto Eesti küladest Abhaasias: seal on väga tugev kogukonnatunnetus

Abhaasia eestlaste sõber Arnold Rutto sõnas, et Abhaasias elab praegusel hetkel umbes sadakond eestlast, aga kunagi oli seal umbes 4000 eestlast. "Praegusel hetkel räägitakse seal vana ja väga arhailist eesti keelt," sõnas ta ja kinnitas, et praegusel hetkel on seal väga suur põlvkondade vahel. "Kõige vanemad on 90-aastased ning kõige nooremad vaid mõne kuu vanused."

Põhjuseks, miks inimesed sealt Eestisse ei koli, on Rutto sõnul lihtsalt see, et inimestel on seal kodud. "Neil on seal ka väga tugev kogukonnatunnetus, ei ole tunnet, et keegi on kellegi naaber, vaid jagatakse omavahel kõike, nii muresid kui rõõme," nentis ta ja tõi välja, et sealsed inimesed igatsevad musta leiba. "Paljudes poodides on küll Eesti tooteid, aga põhiliselt on see alkohol."

"Ma väga loodan, et elu Salme ja Sulevi külades kestab veel nii meie kui meie laste põlvkondadele," mainis ta.