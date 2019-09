Noorte- ja lastefilmide festival Just Film otsib noortežürii liikmeid

PÖFFi noorte- ja lastefilmide festival Just Film ootab kuni 30. septembrini kõiki 7-13 aastate laste ja noorte kandideerima , et osaleda festivali lastežüriis. Kõigi kandideerinute seast valitakse välja viis žüriiliiget.

Žüriiliikme ülesanne on vaadata ära kõik rahvusvahelises lastefilmide võistlusprogrammis linastuvad filmid, et välja valida parim. Vanemad, 14–19-aastased filmihuvilised saavad ametit proovida noortežüriis, mis selgitab välja rahvusvahelise noorteprogrammi parima filmi.

"Laste- ja noortežürii liikmed peavad sel aastal ära vaatama kuni kümme filmi, et koos teiste žüriisse kuuluvate laste ja noortega teha vastutusrikas otsus," sõnas Just Filmi tegevjuht Mikk Granström. "Peale filmide vaatamise saavad noored aimu, kuidas käib rahvusvaheliste žüriide töö maailmatasemel festivalil," lisas ta.

2018. aastal Just Filmi noortežüriis osalenud Richard Kask ja Mari-Ann Raun said sel aastal kutse osaleda maineka LUCAS filmifestivali (International Festival for Young Filmlovers) noortežürii töös. LUCAS festival toimub 19. septembrist 26. septembrini Frankfurdis.

Just Film on Eesti suurim laste- ja noortefilmide festival, mis toimub sel aastal 19. korda.