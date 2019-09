Chris Hemsworth lõi eheduse nimel kaasstaari võtete ajal päriselt näkku

Näitleja Tom Hiddleston avaldas, et tema "Tasujate" kaasstaar Chris Hemsworth lõi teda võtete ajal käega näkku.

"Tasujate" filmi "Avengers: Assemble" võtete ajal otsustasid näitlejad, et eheduse saavutamiseks peaks Hemsworthi kehastatav Thor Hiddlestoni kehastatavat Lokit päriselt lööma, vahendas Independent.

Hiddleston ütles saatejuht Stephen Colbertile saates "The Late Show", et otsusel olid omad miinused.

"Oli stseen, kus Thor pidi Lokit näkku lööma ja ma kandsin 14 kilogrammi kaaluvaid sarvi. Ma ei tundnud seda lööki väga hästi, mistõttu ma ütlesin Chrisile, et ma arvan, et sa peaksid mind näkku lööma. See oli kohutav mõte, ma kukkusin nagu kivi," meenutas Hiddleston.

"Tasujate" esimene osa jõudis kinodesse 2012. aastal ja saavutas suure populaarsuse. Sellele järgnesid filmi "Avengers: Age of Ultron", "Avengers: Infinity War" ja "Avengers: Endgame".

Hiddlestone jätkab Loki kehastamist Disney+ platvormil, kus ilmub superkangelasele pühendatud spin-off.