Andres Roots avaldas Šotimaal filmitud kontserdivideo

Kitarrist Andres Roots avaldas kontsertvideo palast "The Sheik of Hawaii", mis on filmitud märtsis Šotimaal Milton of Buchananis. Videos näeb ja kuuleb Rootsi mängimas sealse kolleegi Dave Arcari metallkorpusega National kitarri.

Kontserdi jäädvustas Dave Arcari, video pani kokku ning muusika masterdas Asko-Romé Altsoo oma Tartu stuudios.

Milton of Buchanani Memorial Hallis 2. märtsil toimunud akustiline kontsert ilmus kevadel piiratud tiraažiga EP-l "Loch Lomond Blues". Lisaks leidub loost "The Sheik of Hawaii" kaks erinevat stuudioversiooni ka Rootsi mullusel sooloalbumil "Breakfast in September", mis tõusis talvel nii Suurbritannia kui ka Prantsusmaa raadiote enimmängitud bluusiplaatide esikümnesse ja viis Rootsi ajakirja Blues in Britain esikaanele.

Homme, 19. septembril esineb Andres Roots koos USA laulja James Daltoniga Sügisjazzi kontserdil Tartu Genialistide klubis ja reedel, 20. septembril koos Randal Randojaga Võru kultuurimajas Kannel. 4. oktoobril esitleb Roots oma uut vinüülplaati "Waiting Around" Pärnu Endla Jazzklubis.