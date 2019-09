Pühapäev, 8. september New Yorgis. Kaks päeva enne oma elu üht olulisemat esinemist valib 35-aastane Eestist pärit disainer Kadri Klampe modelle, kelle juuksevärv, nahatoon ja pikkus sobiks tema uhiuue kollektsiooniga.

"Me hakkame tegema kleidiproove. Fittinguid – inglise keeles. See on pikk päev. See on vähemalt kolme-nelja-tunnine päev, meil on siis kuus erinevat disainerit ja kokku jookseb läbi 65 modelli," rääkis Klampe "Pealtnägijale" antud intervjuus".

Võrust pärit moelooja, kes elab Londonis ning vallutab nüüd USA mainekaid moelavasid, kasvas viieliikmelises peres ja jõudis oma kireni just tänu lähedastele.

"Minu õel oli kunagi ka oma rätsepatöökoda paar aastat ja sealt see armastus hakkas vist rõivaste vastu ja loomingu vastu," selgitas moelooja. "Ma teadsin alati, et ma loon oma brändi ja ma ei lähe kellegi teise suure brändi alla tööle. Eks mul lihtsalt sisemine jonn ja nagu teadmine, et ühel päeval ma seda teen, oli nii tugev, et lihtsalt ma sain selle nagu teostada."

13 aasta eest Eesti kunstiakadeemias tekstiili eriala lõpetanud Klampe pühkis kodumaa tolmu jalge alt ja seadis mõned aastad hiljem end sisse Suurbritannias, kus ta ka praegu koos abikaasa ja lapsega elab. Rõivadisaineri suur läbimurre algas 2015. aastal, kui ta lõi luksusliku Yufashi brändi. Kusjuures siis oli asi kaugel glamuurist - esimesed rõivad valmisid kodus elutoas. "Ma alustasin ju Londonis ja mul ei olnud tegelikult suure brändi juhtimiskogemust, et see oli väga katse-eksitusmeetod kõik," meenutas Klampe.

Esimesed aastad keskendus eestlanna oma brändiga ainult eratellimustele. Sellest isiklikust lähenemisest kliendile tuleb ka Yufashi nimi, mis kõlab inglise keeles nagu sinu mood. Üsna pea jõudis Yufash aga selliste rahvusvaheliste kuulsuste selga nagu tüdrukutebändi Little Mix laulja Jade Thirlwall ja seriaalist "Scream Queens" tuntud näitleja Billie Lourd.

"See on naistele ja meestele, kes on enesekindlad. Nad teavad, mida nad tahavad. Nad otsivad erilisust ja nad ei karda erineda," selgitas disainer. "Me teeme suveks hästi palju alati tikandit ja helmestega selliseid erilisi kavandeid ja erilisi tooteid ja need tulevadki Indiast sellepärast, et neil on niivõrd efektiivne kiirus seal ja meil on juba oma töökojad seal, oma lepingud nendega, kes toodavad n-ö puhtalt, et ei ole mingit lapstööjõudu ega midagi sellega seoses."

Kadri Klampe Autor/allikas: ERR

Taaskasutus on brändi võti

Klampe usub, et taaskasutus ja loodussäästlikkus tõmbab tema brändile tähelepanu ja on üks läbilöögi võti. Murdepunkt saabus möödunud aastal, kui temaga võttis ühendust Ameerikasse pürgivate moedisainerite ühendus ja palus saata hindamiseks ühe Yufashi kollektsiooni. USA turule püüdlev Eesti disainer läbis enam kui 900 avaldusega tippasjatundjate karmi sõela.

"Ma pidin saatma kogu oma eelneva hooaja kollektsiooni neile siis analüüsimiseks ja üle vaatamiseks. Kuu aega hiljem tuli vastus, et nad olid mind nomineerinud nelja disaineri hulka, keda nad siis kaks aastat sponsoreerivad ja aitavad ja toetavad. Ma üle kere lihtsalt värisesin," rääkis Klampe.

Klampe on esimene eestlane, kelle bränd on sellesse mainekasse programmi valitud, mis loodi just uute disainerite esiletõstmiseks. See tähendab märkimisväärset rahalist toetust ja abi paberimajanduses, kõige kulminatsiooniks on aga võimalus näidata oma kollektsiooni moemaailma mõjukate pilgu all New Yorgi moenädalal ja seda kahe aasta jooksul suisa neljal korral. Ühele väikesele brändile on see tohutu saavutus ja enneolematu võimalus oma tooteid reklaamida.

Erilised kangad

"Kadri on selline müstiline isik. Mulle tundub, et teda on väga vähe ennast meedias näha ja tegelikult ka ütleme nii, et ta võib olla üleliia suurejooneliselt ei promo ka oma brändi Yufashi," rääkis EKA moeosakonna juhataja Piret Puppart. "Tal on EKA taust ja ta on tegelikult tekstiilitaustaga. Ilmselt see on ka üks põhjus, miks ta väga palju paneb rõhku oma erilistele, ma ei saaks öelda faktuuridele, aga kangaste erilistele omadustele ehk siis ta kasutab palju valgust, peegeldavaid pindasid. Ja iseenesest on põnev. Alati on huvitav just näha disainerit, kes ise ei taha sellesse valgusvihku väga astuda."

Selleks, et midagi tõeliselt värsket ja sensatsioonilist luua, joonistab Klampe kokku umbes 25 erinevat kavandit, millest lõpuks läheb käiku 15. Kuigi disainer kasutab rõivastes ka Eesti pärimuskultuuri elemente, siis kõige enam inspireerivad teda tänapäeva probleemid: näiteks spetsiaalselt New Yorgi moelavaks valminud kollektsioon rõhutab vajadust ookeane päästa. Kuu tagasi salvestas Klampe Rummu karjääris modelli sukelduma pannes kollektsioonist ka reklaammaterjale.

"Pealtnägija" on ETV eetris kolmapäeva õhtul algusega kell 20.05.