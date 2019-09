Paljud täiskasvanud on pöördunud tagasi legomaailma

Kui mõne aasta eest taasavastasid paljud täiskasvanud värviraamatud, siis uueks hulluseks on legoklotsid, mis on paljude täiskasvanud meeste seas taas populaarseks saanud.

Lego-harrastajate klubi Estlug liige Triin Põllmaa ütles, et legodest majade, autode ja muude konstruktsioonide ehitamine pole mäng. "Nad ei mängi, see on vale öelda, et mängivad. Tegelikult nad ei mängi, vaid ehitavad," ütles Põllmaa, et see hobi on võrreldav maalimise ja joonistamisega, mida inimesed kasutavad eneseväljendusena, vahendas ETV saade "Terevisioon".

Põllmaa ütles, et ehitajad on enamasti mehed, seetõttu on palju "Star Warsi" teemat, autosid ja ronge. "Täiskasvanud, kes tegelevad legode ehitamise ja propageerimisega ongi tihti alustanud täiskasvanuna, kui nad on lego kui materjali oma loomingu väljendamiseks võtnud," ütles Põllmaa. Tihti taasavastatakse legod oma laste kõrvalt, kui kunagistelt mänguasjadelt tolm taas maha pühitakse.

Põllmaa lisas, et harrastajad ei saa tihti poest sobivaid klotse, sest leidlikud ehitajad mõtlevad välja konstruktsioone, mida karbis ei müüda. "Terevisiooni" stuudios oli kohal "Tagasi tulevikku" filmist tuttav auto. "Mitteteadliku inimesena vaadates võid arvata, et see on mingi komplekt karbist, täiskasvanud paneb kokku, et see on nii keeruline ja seetõttu on täiskasvanute oma. Tegelikult ei ole olemas täiskasvanute legosid," lausus Põllmaa.