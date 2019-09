Backstreet Boysi muusik Nick Carter võttis venna vastu lähenemiskeelu

Nick Carter teatas otsusest sotsiaalmeedias, viidates, et vend oli ähvardanud tema naist ja sündimata last. "Pärast pikka kaalumist otsustasime me õe Angeliga, et peame taotlema meie venna Aaroni vastu lähenemiskeeldu," kirjutas muusik Twitteris, vahendas EW.

Uudis lähenemiskeelust tõstatus pärast telesaadet "The Doctors", kus muusikust Aaron Carter rääkis avameelselt oma uimastisõltuvusest. Lisaks rääkis Aaron oma võitlusest vaimuhaigustega nagu skisofreenia ja ärevus.

Nick Carteri sõnul oli otsuse taga Aaroni hirmu tekitavad ülestunnistused. "Selle taga oli Aaroni kasvavad käitumisprobleemid ja tema hiljutine ülestunnistus, et ta on mõelnud minu raseda naise ja sündimata lapse tapmisele. Meil polnud muud võimalust, kui kaaluda igat võimalust, et oma perekonda kaitsta," selgitas Nick Carter, täpsustamata, mis olukorras ta selliste ähvardustega kokku on puutunud.

Nick avaldas lootust, et tema vend saab vajalikku ravi ja ei tee kahju iseendale ega kellelegi teisele.

Aaron kommenteeris venna otsust samuti sotisaalmeedias. "Hoolitse enda eest, Nick Carter. Meiega on nüüd kõik. Ma ei ole teda neli aastat näinud ja ei kavatse ka tulevikus," kommenteeris Aaron Carter.

Aaron lisas, et palub oma perelt, et nad ta rahule jätaksid. "Ma ei taha enam iialgi teiega kokku puutuda. Mina olin see, kes seda enne ütles ja nüüd te saadate mulle selle," viitas mees lähenemiskeelule.