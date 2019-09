Endine miss Heli Mets: ma polnud valmis tähelepanuks, mis kestab siiani

Esimene Eesti miss Heli Mets, kes pälvis missitiitli 1988. aastal, tõdes, et võistlusel osalemine oli toona suur julgustükk. "Tol ajal missivalimise show kestis viis tundi, mida ETV kandis otse üle. Mul on hea meel, et ma tegin õige valiku, võtsin südame rindu ja võistlesin," meenutas Mets ETV saates "Ringvaade".

Mets ütles, et tema ei olnud valmis avalikuks tähelepanuks, mis kestab siiamaani. "Ma olen sellega tänaseks leppinud. Kui ma töötan täna kliendinõustajana Swedbankis, siis tuleb väga tihti anda vastuseid sellele, kuidas missil täna läheb, sest kliendid tunnevad ära," ütles Mets.

Evelyn Mikomägi võitis missitiitli 1998. aastal. Mikomägi on rahul, et nägi tänu sellele võimalusele maailma ja sai palju kontakte. "Tavaliselt teen asju elus, mida ma ei kahetse. Elus tulebki proovida erinevaid võimalusi ja väljakutseid, see oli üks nendest ägedamatest," kiitis Mikomägi.

Endised missid kohtuvad senini iga aasta viimasel augustikuu päeval. Mikomäe sõnul on nad tore kamp õekesi. "Ei ole olemas kõige ilusamat missi, kõige koledamat, edukamat või mitteedukamat. Me oleme kõik võtnud omal ajal riski, et me osaleme milleski, mis on kordumatu ja julgenud panna kõik trumbid ühele kaardile ja võitnud," ütles Kristiina Heinmets-Aigro.

Mets lisas, et kui kokku tullakse, siis juttu jätkub kauemaks. "Mida naised ikka teevad. Saame kokku, räägime elust-olust. Noorpõlvemälestused, mida aeg edasi, lähevad aina magusamaks ja siiramaks." ütles Heinmets-Aigro.