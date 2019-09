Influencer Mart Juur püüdis "Ringvaatele" Instagramis uusi jälgijaid

"Saate lõpus on kindlasti teil natuke rohkem jälgijaid aga kindlasti on rohkem jälgijaid minul," oli Mart Juur enesekindel.

Juur alustas "Ringvaate" Instagrami konto menukamaks muutmist saate alguses, enne saadet oli saate Instagramis 1850 jälgijat.

Juur ütles, et Instagrami konto haldamine on suures osas teadus. "Influencimine on tõsine teema, millega Eestis tegelevad tuhanded inimesed väga kõrgel tasemel," rääkis Juur.

"Ringvaate" saate lõpuks oli kogunenud 2425 jälgijat ehk 675 rohkem kui saate alguses. "Ma arvan, et see on väga hea tulemus, seda enam, et tegelikult me influencisime valesti - valel kellaajal ja me tegime pilte liiga palju," selgitas Juur, et Instagrami haldamisel on omad reeglid.

Juur lubas, et homse päeva jooksul kasvab jälgijate hulk kindlasti veel.