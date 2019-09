Fotod ja video: Rahvusvahelise sõjafilmi võteteks rajati Tartumaale tõetruud kaevikud

Taani filmirežissööri Henrik Ruben Genzi uue sõjadraama kaastootja Nafta Films produtsent Esko Ripsi sõnul leidis Hannes Paldrok ettevõtest Location Unit kiiresti sobiva võttepaiga. "Kuna meil oli vaja lavastada Prantsusmaal aset leidnud kaevikusõda, pöörasime oma pilgud Lõuna-Eesti suunas, millele iseloomulik kuppelmaastik aitab luua illusiooni, et kaevikuliinid on kordades suuremad. Selleks, et kaevikud ja kostüümid oleksid võimalikult tõetruud kasutasime Raul Kajari abi, kellel on laialdased teadmised sõja ajaloost," lausus Paldrok.

Kaevikute ehitusele kulus kümme nädalat.

Ajaloohuviline konsultant Raul Kajar nõustas filmitegijaid ajaloolise täpsuse huvides juba võtete alguses. "Aitasin rekvisiitide ja kostüümide valikul ning jagasin oma teadmisi kaevikute ehitamiseks. Võin kinnitada, et tulemus vastab üsna täpselt esimese maailmasõja aegsele kaevikule. Ja ehkki filmimisel ju luuakse kunstlikult see keskkond, siis tulemus peaks väga kenasti edasi andma just seda karmi ja trööstitut meeleolu, mis päriselt tol ajal kaevikutes valitses," lausus ta.

Filmivõtted kestavad veel 25.septembrini ning oktoobris toimuvad võtted ka Taanis ja Belgias. Film "Erna on sõjas" jõuab kinodesse 2020. aasta sügisel.

Videos räägib Nafta Filmsi produktsiooni disainer Matis Mäesalu sellest, kuidas kaevikuid kaevati.