Indie-bänd Lemon Trees avaldas debüütalbumi "Hollow Moon Tales"

Plaadil on kaheksa lugu, mis on lindistatud 100 Gramm Records stuudios, produtsendid on Dan Rotar ja Aleksandr "Sanchous" Jenotov. Plaadi kujunduse tegi graafiline disainer ja fotograaf Diana Didõk.

Ansambli sõnul kõlab nende muusika just nii, kui The Cure'i ninamees Robert Smith oleks alati õnnelik olnud. Samuti toovad nad oma mõjutajate seas välja nii U2'e, The Smashing Pumpkinsi ja The Smithsi.

Bändi kuuluvad: Aleksandr Grebennik (kitarr), Daniil "Green Regime" (klahvid), Jana Levitina (vokaal), Sergei "Nemaier" (klahvid), Juri "Jurban" Novikov (trummid), Dan Rotar (vokaal, kitarr, klahvid ja bass), Aleksandr Semjonov (bass).

Albumi esitlus toimub 20. septembril Station Narva festivalil. Muusikud astuvad lavale kell 00:30 klubis Ro-Ro.

Kuua Lemon Trees debüütalbumit: