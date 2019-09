Moekunstikino keskendub moemaailma legendidele ja geeniustele

"Coco Chaneli lahingud"

Režissöör: Jean Lauritano

Film portreteerib 20. sajandi moeikooni Coco Chaneli, kel tuli elu jooksul pidada arvukalt lahinguid, kasvades orvust teenijatüdrukust maailmakuulsaks moeloojaks.

Teel kuulsuse tippu tuli tal sõdida ühiskondliku korra, juurdunud tavade, meeste, pankurite ja teiste kaasaegsetega – ühesõnaga kogu ümbritseva maailmaga. Laenates meestelt nii raha kui ka stiili, möödus ta elu pidevas ja halastamatus lahingus, et end kehtestada ja ajalukku oma jälg jätta. Filmis näeme, kuidas see legendaarne ühiskondliku elu tegelane, moelooja, natsispioon ja hiljem mässumeelne vanadaam tegeles pidevalt oma eksistentsi ümbermõtestamisega. Tema eluaja jooksul pühendati talle koguni üks Broadway muusikal.

Olles tunnistajaks kadunud hiilgeaegadele, kunstilise õitsengu aegadele ja nn möirgavatele kahekümnendatele, oli Coco oma eluloojangul siiski üksildane ja kibestunud, hoolimata asjaolust, et tegu oli 20. sajandi ikooniga, kes oli suurem kui elu ise.

"Halston"

Režissöör: Frédéric Tcheng

"Halston" räägib moedisainer Roy Halston Frowicki elust ja ajajärgust – mehest, kes tahtis "riidesse panna kogu Ameerika". Tunnustatud režissöör Frédéric Tcheng ("Dior ja mina") on oskuslikult põiminud ühte haruldased arhiivikaadrid ja intiimsed intervjuud Halstoni sõprade, pereliikmete ja koostööpartneritega, sealhulgas Liza Minnelli, Halstoni õetütre Lesley Frowicki, režissöör Joel Schumacheri ja halstonettidega (Halstoni lemmikmodellid).

Tcheng jutustab Halstoni loo juurdluse vormis, kus filmitud stseenides astub üles näitleja ja kirjanik Tavi Gevinson noore arhivaarina, kes uurib Halstoni firma paberimajandust. Vaataja näeb suurte meedialoosungite tagamaid ja põnevat heitlust moelooja loomingu ja suurettevõtte huvide vahel. Film räägib Ameerika esimese moesuperstaari ja eelmise sajandi ühiskondliku ja seksuaalse revolutsiooni kehastuse Halstoni impeeriumist ja mõjust moe-, kultuuri- ja ärimaailmale.

"Peter Lindbergh - naiste lood"

Režissöör: Jean-Michel Vecchiet

Dokumentaalfilm portreteerib 20. sajandi üht suuremat fotograafi Peter Lindberghi, kes käesoleva aasta septembrikuu alguses meie hulgast ootamatult lahkus. Filmis saavad sõna tema õed, sõbrad, naised ja koostööpartnerid, kes jutustavad kuulsa fotograafi elust ja erakordsest loomingust, püüdes leida võtit igavesele küsimusele: mis teeb mõnest inimesest kunstniku? Ja kust tuli kogu see loominguline jõud, mida on pea võimatu ratsionaalselt analüüsida?

Filmis astuvad üles tippmodellid, näitlejatarid ja moeikoonid, kelle tähtsust Lindbergh ligi neljakümne aasta vältel oma kaameraga võimendas, ning ka taustamängijad, kes kõik koos heidavad valgust Peter Lindberghi elule ja kunstilisele arengule.

"Chiara Ferrangi - avaldamata postitus"

Režissöör: Elisa Amoruso

Chiara Ferragni on ajakirja Forbes hinnangul moemaailma kõige võimsam mõjuisik. Tegu on ikoonilise, ise ennast üles töötanud naisega (asutas blogi nimega The Blonde Salad ja veebipoe Chiara Ferragni Collection, mille väärtus on tänaseks kasvanud 30 miljoni euroni) ning naiste õiguste ja mitmekesisuse eest võitlejaga. Ta esindab ideaalset naise edulugu, mis jätkuvalt kütkestab ja vallutab iga päev miljoneid fänne, poisse ja tüdrukuid, üle kogu maailma, keda Chiara inspireerib ja innustab. Aga kes ta selline ikkagi on? Milline NAINE avaneb selle ametliku ja avaliku imago taga, mida me teame? On tal hirme ja nõrkusi? On ta üldse mingil moel haavatav või ei tunne ta ümbritseva maailma ees vähimatki hirmu? Milles peitub tema mitmemiljonilise äri saladus?

Meil avaneb võimalus jälgida Chiarat lähedalt tema enda maailmas kaheksa kuu vältel, millesse mahuvad kõrgmoe pulmakleidi proovid, laulatus Fedezega Sitsiilias Notos, Fashion Week New Yorgis, Pariisis ja Milanos, poodide avamine Aasias ja ka eraelulised seigad, nagu näiteks kodused hetked Milanos ja Cremonas, kus elavad Chiara vanemad ning kus ta käis koolis ja tegi oma esimesed sammud. Teekond kulmineerub Los Angeleses, kus ta mõtleb tagasi viimasele aastale, mis on olnud tulvil erakordseid sündmusi, nagu näiteks poja sünd.

Filmis jagavad oma mõtteid pea kümmekond aastat moemaailma mõjutanud Chiarast ka Jeremy Scott, Diane von Fürstenberg, Alberta Ferretti jt.

"Bill Cunninghami ajastu"

Režissöör: Mark Bozek

Režissööridebüüdi teinud Mark Bozek pakub unikaalse pilguheidu legendaarse tänavafotograafi ja moeajaloolase Bill Cunninghami ellu New Yorgis. Film tugineb enam kui kolmele miljonile avaldamata fotole ja dokumendile Cunninghami arhiivist ning legendi enda sõnadele hiljuti päevavalgele tulnud intervjuust aastast 1994, kus kuulus fotograaf meenutab olnut talle omasel lõbusal ja otsekohesel moel.

Muu hulgas tuleb jutuks, kuidas ta Prantsusmaal kübarategijana lisaraha teenis, osaledes samal ajal Prantsuse armee rivides Korea sõjas, 1948. aastal New Yorki kolimine, erakordne sõprus esileedi Jackie Kennedyga, fotograafikarjääri algus ning tema liberaalne ja äärmiselt demokraatlik suhtumine moodi. Jutustaja rollis kuuleme Sarah Jessica Parkerit.

"Paris Fashion Week"

Režissöör: Loic Prigent

Prantsuse režissöör Loic Prigent avab ukse Pariisi moenädalale ja näitab oma lõbusal ja humoorikal moel, mis toimub nii glamuurse moeürituse tagatubades kui ka publiku hulgas. Intervjuud loovjuhtide, ajakirjanike ja moemõjutajatega aitavad meil mõista seda uskumatut mikrokosmost ning annab vihjeid salapärase moemaailma mõistmiseks.

Režissööri kaamera jälgib diskreetselt toimuvat ning laseb vaatajal tunda end pööraste moehetkede osalejana. "Paris Fashion Week" võimaldab publikul viimaks kogeda ja mõista unikaalset moeshowde tsirkust. Kaamerate ette jõuab sel aastal meie hulgast lahkunud moekeiser Karl Lagerfeld ning tema üks viimastest moeetendustest, aga ka sellised kuulsused nagu Keira Knightley, Anna Wintour, Catherine Deneuve ja paljud teised.

"Jean Paul Gaultier: šikk friik"

Režissöör: Yann L'Hénoret

Jean-Paul Gaultier, keda juba poisikesepõlves võlus legendaarne Pariisi kabareeteater Folies Bergere, on terve elu ihanud seal oma šõud lavastada. "Aga mis lugu see peaks rääkima?" mõtiskleb ta ise, meenutades kuus kuud kestnud ettevalmistusi, mis šõu kavandamiseks kulusid. "Eks ikka minu enda lugu."

Revüü ühendabki endas moe, filmi, tantsu, teatri ja häbitu liialdustesse kaldumise, tuues vaatajani retrospektiivi 40 aasta pikkusest karjäärist ja moeloojast, kellest rääkides ei saa üle ega ümber väljendist enfant terrible. Filmisõprade seas tuntud kui kostüümilooja filmidele "Viies element" ja "Kokk, varas, tema naine ja temakese armuke", popmuusika fännide hulgas kuulus tänu Madonnale disainitud koonusekujulisele rinnahoidjale, on ta näiteks kombineerinud oma loomingus kujunduselementidena ka mängukarusid ja sadomaso-atribuutikat. Tema šõu on ühtaegu nii fantastiline ja skandaalne kui ka üleannetult vaimukas (sketš Vogue'i raudsest leedist Anna Wintourist) ja liigutav (tribuut Gaultier' partnerile Francis Menuge'ile, kes suri 1990. aastal).

"Cardini moemaja"

Režissöör: P. David Ebersole, Todd Hughes

Miljonid teavad seda ikoonilist logo ja kuulsat signeeringut, kuid vaid vähesed tunnevad meest selle suurimatest suurima brändi taga. "Cardini moemaja" otsib vastust küsimusele, kes on Pierre Cardin. Milline on tolle legendaarse moelooja lugu?

Film pakub haruldast võimalust heita pilk Cardini ellu ja loomingusse. Tegu on originaalse linateosega, kuivõrd Cardin võimaldas filmitegijatele eksklusiivse juurdepääsu oma arhiivile ja impeeriumile ning esmakordselt avaldatud intervjuudele, mis tehtud kuulsusrikka karjääri loojangul.

"Jean Paul Gaultier tööpostil"

Režissöör: Loïc Prigent

Mis oleks, kui vaataks õige, kuidas möödub moedisainer Jean Paul Gaultier' tööpäev? Mis moodustab tema töö põhiolemuse? Gaultier' tööks on riiete tegemine, mitte moešõude korraldamine, parfüümide tootmine või meedias ja telesaadetes ülesastumine. Ta teeb riideid. Visandab kavandeid, jah, kuid ennekõike kujundab riideesemeid, sättides kangaid ja konstrueerides mudeleid proovimodelli kehal.

Jean Paul Gaultier 12 kõige ikoonilisemat riideeset – kümme naisterõivast ja kaks meesterõivast – luuakse uuesti kaamera ees, valgel taustal otse proovimodelli peal. Kõrgmoe loomise esimeses etapis valmistatakse kõigepealt õmblusproov töötlemata beežist linasest riidest, et hinnata valmiva eseme stiili. See on esimene mustand, millel saab veel kõike muuta, enne kui valmib lõpptulemus. "Jean Paul Gaultier tööpostil" on kui sarivõte, kus näeme, kuidas moelooja ideed materialiseeruvad ja riideesemed sünnivad otse meie silme all. Jutustaja rollis on looja ise, kes tutvustab oma loomepärandit.