Ansambel Nagy Bögö avaldas uue loo "Mäugli (пайдушко xоро)"

Bulgaaria pärimuses levinud tantsule пайдушко xоро annab Nagy Bögö annab autentsust erilise torupilliga gaida, mida bändiliige Martin Vill paar aastat tagasi Bulgaarias õppimas käis.

Singli nime esimene pool "Mäugli" on inspireeritud aga hoopis Nagy Bögö kitarristi Jaan-Eeriku kassipojast Saaremaal, kes on küll pisut kartlik ja hiiliv, aga samas uudishimulik ning hüppab pidevalt energiliselt ringi. "Tundsin, et see lugu on samasugune nagu too kassipoeg, kelle ma Mäugliks nimetasin," sõnas ta.

Märtsis avaldas Nagy Bögö oma debüütalbumi "Kõik, mis torupillist", suvel esinesid nad muuhulgas Seto folgil ja Viljandi pärimusmuusika festivalil.