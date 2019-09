Jüri Muttika rattatrikirajast: see on üks hullemaid asju, mida kogenud olen

Krossisõidu ekspert Allar Väärtmaa sõnas, et kui näiteks Kanadas on selliseid rattatrikiradasid väga palju, siis Eestis näeb ta seda esmakordselt. "Ma tean inimesi, kes võivad siin sõita niiviisi, et kukuvad, tõusvad püsti ja panevad edasi, aga mina olen pigem arglikum maastikurattur."

Kui Väärtmaa suutsis keerukale ekstreemspordirajale hüüdnimega "Metsdraakon" minna peale kolmanda katsega, siis Muttika pidi kasutama jalgade abi. "See ei tundu üldse see, mis ma eemalt vaadates arvasin," sõnas ta ja lisas, et kuigi ta on elus igasugu asju proovinud, siis see on üks hullemaid.