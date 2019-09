Kuueaastased lapsed leidsid uue ritsikaliigi

Kuueaastane Heisi Borisova selgitas, et ta leidis palvetajaritsika lasteaias liumäe alt. "Esimesena rääkisime me sellest õpetajale," ütles ta ja mainis, et õpetaja soovitas neil edasi mängida ning lasta ritsikal rahus olla. "Pärast pandi ritsikas aga karpi."

Tartu Ülikooli zooloogia teadur Villu Soon kinnitas, et Lätis ja Leedus on palvetajaristikad elanud juba mõnda aega. "Nende jõudmine Eestisse oli täiesti oodatav, aga kuidas ta täpselt siia jõudis, ei ole teada," mainis ta ja rõhutas, et Eestist leitud ritsika täpsem päritolu tehakse kindlaks DNA-analüüsiga.