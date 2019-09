Arko Olesk liba-Nobelitest: teinekord leiab sealt häid pärle

Arko Olesk sõnas, et Ig Nobeli uudised jõuavad tema uudisvoogu ning ta vaatab need alati üle. "Nad on selliseid muhedad asjad ning teinekord leiab sealt häid pärle, millega kõigepealt ajada inimesi muhelema, aga teinekord ka rääkida neile sellest, mis see teadus on ning et seal taga võivad ka tõsised asjad olla."

"Vombat on eripärane maailmas, sest tema julgad on kuubikujulised ning kui midagi on teistmoodi maailmas, siis teadlased ei saa teistmoodi, kui nad peavad seda uurima," ütles Olesk ja kinnitas, et teadlased uurisid soolestikku, et kuidas seal väljaheited liiguvad. "Nad suutsidki ära kirjeldada, kuidas see asi käib, arvatakse, et ta teeb seda selleks, et julgad ei veereks ära sealt, kus nad tehtud on."

Bioloogiapreemia sai uurimus, mis tegeles magnetiseeritud prussakate uurimisega. "See ütleb meile, et elusolendites on mingid elemendid, mis juhivad magnetismi," tõdes Olesk ja kinnitas, et tegelikult ei ole see uurimus seotud mitte ainult prussakatega, vaid kõigi elusolenditega üldiselt.