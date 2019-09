Daniel Levi ja Sander Mölder avaldasid koostöös kaks uut singlit "High Roads" ja "Hazelnut". Levi meenutas, et tema oli see, kes Sandri ukse taha kraapima läks.

"Mina olin ammu Sandri pilte ajalehest välja lõiganud ja endale seinale kleepinud," ütles Levi Raadio 2 hommikuprogrammis, et unistas juba mõnda aega, et saaks Möldriga midagi koos teha.

Varem pole Levi ja Möldri koostöös ühtegi laulu sündinud. "Koostöö algas varem mitte midagi tegemisega. Koostöö oli, aga vili puudus," naersid muusikud.

Mölder meenutas, et see oli tõesti Daniel, kelle idee oli koostööd teha. "Daniel tuli ja ütles, et teeme lugu," võttis Mölder kokku, kuidas kaks singlit sündis.

Kuigi esimene plaan oli luua üks laul, sündis koostööst hoopis topeltsingel. "Meil läks nii lõbusaks esimese loo tegemisega, et märkamatult olime teise loo keskel juba, kui stuudioukse kinni saime," rääkis Mölder.