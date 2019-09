Ava Meeli kampaania kutsub märkama puude asemel oskusi

Meelepuue võib väljenduda kas kuulmis-, nägemis- või kõnehäires. Sotsiaalkindlustusameti andmetel elab Eestis umbes 2000 kuulmispuudega inimest, 2300 nägemispuudega inimest, 1700 keele- ja kõnepuudega inimest. Lisaks on meelepuudega inimesi ka liitpuudega inimeste seas.

Ava Meeli loovjuht Kaidor Kahar ütles, et erivajadusega inimeste kujutamine meedias on tihti liigselt heroiseeriv, näidates, kuidas inimene saab puude kiuste hakkama igapäevaste toimingutega. "See loob stereotüüpse kuvandi, kus fookus langeb puudele, mitte inimesele. Teeme üleskutse avada oma meeled ning märgata eelkõige inimest ja tema tegelikke väärtusi. Õpi näiteks 29. septembriks, rahvusvaheliseks kurtide päevaks selgeks oma nime sõrmendamine," selgitas Kahar.

Kampaania kõneisik, massöör Allan Vibur rõhutas, et puudega inimest ei vaadataks tööle kandideerimisel eelarvamusega. "Ta on ikkagi tavaline töötaja, kelle puhul on oluline see, mida ta oskab. Pimedana hakkamasaamine ei tee minust superkangelast. Märka mu tegelikke võimeid," lausus ta.

Saatejuht Triin Jõeveeru sõnul ei tasu viipekeelse kurdiga suhtlemist karta. "Vaata talle silma, et sinu juttu oleks võimalik huultelt lugeda. Ära pelga kontakti, sest kurdid kasutavad tähelepanu saavutamiseks puudutusi. Kurdid oskavad ise välja pakkuda hea lahenduse suhtluseks," lausus Jõeveer.

Meelepuudega inimeste kogemuste ja praktiliste nõuannetega saab tutvuda veebilehel tegijad.ee. Oma loo räägivad räppar Sammalhabe, MTÜ Pane Oma Meeled Proovile tegevjuht Christel Sogenbits, massöör ja filoloog Allan Vibur, saatejuht ning disainer Triin Jõeveer, tudeng Merilyn Jaeski ja Sõpruse Rimi juhataja Krista Jürna.

Kampaania raames leiab aset kaks aktsiooni, millega oma meeled proovile panna – nime viiplemise väljakutse #avameeli sotsiaalmeedias ja pimedate jalgpalli näidismatš.

15. oktoobril, rahvusvahelisel valge kepi päeval toimub Tallinna Heleni koolis Eestis uudse spordiala, pimedate jalgpalli näidismäng. Meelelahutuslikus jalgpallimängus võtavad mõõtu kaks segavõistkonda, kus oma oskuseid näitavad nii pimedad ja vaegnägijad kui ka treenerid, noored ja professionaalsed mängijad.

Ava Meeli on jätk 2017. aasta kampaaniale "Ära põe" erivajadusega inimeste kaasamiseks ühiskonnaellu ja 2018. aasta vaimse tervise häirete kampaaniale "Pole hullu". Kampaaniat rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.