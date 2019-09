Miljardid annavad novembris esmakordselt kaks akustilist kontserti

Kontsertidel tulevad muuhulgas ettekandele bändi hitid nagu "Olendid", "Vilkuvad kollased" ja "Tule koju". Marten Kuninga varasemast repertuaarist on kavas kindlasti "Tagurpidi vaal". Akustilise vormi on saanud ka bändi kevadel ilmunud "Imelise" EP palad.

"Otsustasime kontserdid akustiliseks teha, et kuulajal oleks võimalik meie lugusid teise nurga alt kogeda," rääkis Raul Ojamaa. "Ise ootame kontsertidelt enim seda, et saaksime kokku oma vanade ja uute fännidega. Akustilised kontserdid on alati märgatavalt vahetumad ja heas mõttes "lihtsamad" - loeb lugu ja mitte niivõrd palju seda ümbritsev vorm. Lugusid esitame uutes arranžeeringutes ja usun, et kuulaja jaoks on see põnev. Mõelge sellest kui taaskäitlemisest - materjal on vana, aga toode uus!''

Kontserdid toimuvad 7. novembril Tallinnas Fotografiskas ja 9. novembril Tartus Eesti Rahva Muuseumis.