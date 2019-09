Galerii: Vabaõhumuuseumis peeti leivapäeva

Eesti Vabaõhumuuseumis toimus 15. septembril leivapäev lipukirja "Põld annab leivavilja, meri leivakõrvase" all.

Hakatuseks õnnistas õpetaja Toomas Paul rukkileiba. Päeva jooksul valis publik lemmikmahetooteid, letid lõid lahti käsitöö- ja toidulaat. Kiigeplatsil peeti Pirukafesti.

Sassi-Jaani talu aidamademel said suured ja väiksed proovida käsikiviga jahu jahvatamist. Köstriaseme tallu kogunesid käsitööleiva tegijad. Lisaks heale rukkileivale võis õuelt leida vedelat leiba ehk õllemärjukest.

Esinesid Taisi Laululapsed, Astra Tikas, Ääsmäe rahvatantsijad, Põhja-Eesti Pimedate Ühingu ansambel ning Viru-Nigula mehed "Lauludega merest ja meremeestest".

"Meie esivanemate toidulaual on leiva kõrval olulist rolli mänginud kala. Seetõttu on sügava aukartusega suhtutud nii põldudesse, mis annavad põhitoidu kui veidi ettearvamatusse ja ohtlikku merre, mis on pakkunud leivakõrvast. Selle aasta leivapäeval tutvustamegi lisaks leiva loole mere rolli eestlaste toitja ja elatusallikana," rääkisid korraldajad.