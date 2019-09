Tähtverelased avavad õunaõued

Päeva esimeses pooles avavad tähtverelased oma õuedes kodukohvikud, kaubeldakse taluturul ning telklinnakusse kolinud lasteala pakub kogu perele sisukat ja harivat programmi. Keskpäeval avab Tartu linnapea Urmas Klaas kultuuriprogrammi ning seejärel toimuvad mitmed kontserdid, tervisealased loengud, õunakoogivõistlus ning aiasaaduste iludusvõistlus Tähtvere Nunnu 2019. Nii nagu varasematelgi aastatel, ootab Tähtvere Selts ka sel korral magusaid ja puhtaid õunu Tallinna Loomaaia elevantidele.

Neljanda kogukonnafestivali peakorraldaja Triinu Tembergi sõnul on õunaõuepäevade idee olnud ikka üks: avastada Tähtvere rikkalikku kultuurilugu ning kaasata kogukonda ühiste eesmärkide nimel tegutsema.

"Nelja aastaga on Õunaõuepäevad leidnud kindla koha tähtverelaste sügisplaanides. Tänaseks on Tähtvere Seltsi algatusest saanud tõeline kogukonnafestival, mis saab teoks justnimelt kogukonna koostöös. Täna on avatud paarkümmend kodukohvikut, oma heategevusliku programmi on kokku pannud Maarja kirik koos Miina Härma Gümnaasiumiga. Oma uksed avavad Tähtvere Avatud Naistekeskus, Minikool ja Tähtvere Tantsukeskus ning Katoliku kool peab Mihklilaata," ütles Temberg ning lisas: "Oleme tänulikud kõigile kodukohvikupidajatele ja kõigile oma partneritele – ilmast hoolimata ei ole keegi oma programmist loobunud ning kõik toimub plaanide kohaselt!"

Tähtvere Selts loodi 2016. aasta suvel selleks, et muuta kogukonna toel ja teol Tähtvere linnaosa hubasemaks ja ühtsemaks elukeskkonnaks, aidata säilitada Tähtverele omast miljööväärtust, tugevdada Tähtvere elanike piirkondlikku identiteeti ning elavdada kohalikku seltsielu.

Õunaõuepäevade lasteala ning laadaplats Tartu Ingeri Maja õuel aadressiga Veski 35 on avatud kell 10.00-15.00, kodukohvikud on avatud kell 11.00 – 15.00.

Pärastlõunane Tähtvere Seltsi tervise- ja kultuuriprogramm Tartu Saksa Kultuuri Instituudis (Kastani 1) algab kell 13.00 ning lõpeb kell 18.00.