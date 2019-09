Reet Linna: "Pärlipüüdjaga" saaks endiselt saba maha

"Hommik Anuga" üheks teemaks on 15. septembril Reet Linna laulutekstid. Neid kommenteerib ka autor ise. Mõni lugu kõlab ka saates, rohkem neist aga Reet Linna 75 juubelikontsertidel Tartus, Pärnus ja Tallinnas järgmisel nädalal, kus esinevad Reet Linna, Karl Madis, Karl-Erik Taukar, Birgit, Genka, Robert Linna, Noorkuu, Kaire Vilgats, Dagmar Oja ja ansambel Rene Puura juhtimisel. Õhtujuht Jan Uuspõld.

Saatejuht Anu Välba küsis stuudiokülalistelt Birgitilt, Genkalt ja Jan Uuspõllult, mitu lugu Reet Linna nende arvates kirjutanud on. Enim pakkus Jan Uuspõld: 600. Tõde on siiski 200 ja 300 vahel.

Reet Linna märkis, et ega tal kõik oma sõnad peas ole. "See Marju (Läniku) lauldu ei tulnud mulle algul üldse ette, aga võibolla "Pärlipüüdjaga" saaks saba maha ja nendega, mis ma ise laulnud olen, samuti "Aeg meid muutnud on"," kommenteeris Reet Linna eetris näidatud katkendeid.

"See sai alguse MERLi ajast," meenutas Reet Linna, "ehk Marju, Elle, Reet ja Lagle, mis oli väga äge naiste kvartett, Marju Kuudiga koos, sealt tuli "Väike narr" ja sealt hakkas minema."

Stuudios mängiti mängu, kus Reet Linna, Genka, Birgit ja Jan Uuspõld pidid ära arvama, kelle laulusõnu saatejuht Anu Välba ette luges. Vaadake mängu ja katkendeid muusikavideotest videost.