Tšehhi õllereklaam kaunistab end Eestist pärit sulgedega

Palmse mõisas filmiti reklaam hanepildiga pudelis müüdavale alkoholivabale Tšehhi õllele nimega Žatecký Gu. Kokku valmis kolm klippi, mille üks peaosalistest on Saima, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Saima teenis välja enda ja oma sõprade söögiraha, sest hea näitlemise eest maksti talle 400 eurot.

Kõigest ühe-aastane Saima on tema omaniku, linnukasvataja Heli Napa sõnul staarigeeniga. "Nii kui kaamera välja võetakse, seab ta ennast poosi, et filmige mind. Kui sa mõne teise võtad, siis ta ei tõstagi oma pead üles," selgitas Napp, et igas hanes staarigeeni pole.

Kaks teist võtetel olnud hane ei tahtnud üldse koostööd teha. "Välismaal on loomataltsutajad, nemad arvasid, et mina olen ka loomataltsutaja ja ütlesid, et küll ma olen teda hästi õpetanud, super poseerija. Ma ütlesin, et mis see siis ära ei ole, kuid tegelikult ma pole selleks midagi teinud," avaldas Napp.